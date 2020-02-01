أظهر تسجيل فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصرفا صادما من أحد المصابين بفيروس “كورونا” داخل أحد المستشفيات الصينية.
وظهر المريض وهو يسعل عمدا في وجه عنصرين طبيين، بعد أن نزع قناعه الطبي، بأحد مستشفيات مدينة ووهان التي اكتشف فيها الفيروس، في حين أفاد أحد الحسابات أن المصاب كان يعاني لأربعة أيام من الحمى، وأبلغ بوجود نقص في الأدوية بهذا المرفق الطبي، ما دفعه إلى هذا الفعل الانتقامي.
وكشفت السلطات الصينية الجمعة، عن الأعداد الحقيقية للضحايا والمصابين بفيروس كورونا، الذي بدأ رحلته في الانتشار من مدينة ووهان، شرق البلاد، ثم انتشر في عدد من بلدان العالم.
المزيد من الأخبار
الأونروا تطلق مناشدة لموازنة 2020 بمبلغ 1,4 مليار دولار
واشنطن تتوقع رداً من إيران وحزب الله في افريقيا
وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، إن عدد الضحايا وصل إلى 213 شخصا، حتى الآن، في حين بلغت أعداد المصابين نحو 9692 حالة في البلاد، في حين لفتت إلى أن 171 تعافوا بالفعل من الفيروس وخرجوا من المستشفيات بعد تلقي العلاج.
لقاح مضاد لكورونا في الوقت الذي يستنفر فيه العالم.. بكين تسلم موسكو الشفرة الوراثية
كانت هذه تفاصيل خبر (بالفيديو).. مريض صيني يتعمد نشر “كورونا” انتقاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.