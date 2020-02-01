"مكتب سلام دارفور".. بوابة قطر لدعم الإرهاب بالسودان

قامت دويلة قطر بدعم التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، مثل جماعة الإخوان، التي عملت على دعمها في السودان بصور مختلفة، ومنها مكتب سلام دارفور.

وحاولت قطر استغلال مكتب سلام دارفور، الذي وجد مقره بالقصر الرئاسي، كي تجد لنفسها موطئ قدم في أزمة إقليم دارفور، مستغلة في ذلك عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المنتشرة في السودان.

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وتعاقب على رئاسة المكتب عناصر إخوانية مثل أمين حسن عمر ومجدي خلف الله ومجذوب الخليفة وغيرهم، ممن حاولوا التقارب مع الدوحة، نظرًا للعلاقة الوثيقة التي تربط الطرفين فكريًا وأيديولوجيًّا.