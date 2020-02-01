كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مكتب سلام دارفور".. بوابة قطر لدعم الإرهاب بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قامت دويلة قطر بدعم التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، مثل جماعة الإخوان، التي عملت على دعمها في السودان بصور مختلفة، ومنها مكتب سلام دارفور.
وحاولت قطر استغلال مكتب سلام دارفور، الذي وجد مقره بالقصر الرئاسي، كي تجد لنفسها موطئ قدم في أزمة إقليم دارفور، مستغلة في ذلك عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المنتشرة في السودان.
وتعاقب على رئاسة المكتب عناصر إخوانية مثل أمين حسن عمر ومجدي خلف الله ومجذوب الخليفة وغيرهم، ممن حاولوا التقارب مع الدوحة، نظرًا للعلاقة الوثيقة التي تربط الطرفين فكريًا وأيديولوجيًّا.
وشهدت منطقة دارفور، الواقعة جنوبي السودان وبالقرب من ولاية كردفان، نزاعًا مسلحًا منذ فبراير 2003، ما بين جماعتين متمردتين هما حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة من جهة، والحكومة السودانية من جهة أخرى، تحت ذريعة قيام الخرطوم باضطهاد سكان الإقليم من غير العرب.
وبعد اشتداد الأزمة، ظهرت مبادرات لتشكيل لجان للتواصل ما بين الطرفين، وسعت الحكومة السودانية إلى ذلك حفاظًا على وجودها، ومن ضمن أبرز هذه المبادرات "لجنة توحيد جهود الاتصال بالمتمردين"، والتي ضمت مكتب متابعة سلام دارفور.