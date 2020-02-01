الكويت تطلق سراح 19 سجينا لاستكمال عقوبتهم في بلادهم

الجمعة 31 يناير 2020

صورة أرشيفية

سلَمت سلطات إمارة الكويت، مساء اليوم الجمعة، 19 سجينا إيرانيا إلى سلطات بلادهم، وذلك لاستكمال مدة محكوميتهم في بلادهم تطبيقاً لاتفاقية سابقة بين البلدين لتبادل السجناء.

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ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن مصادر مطلعة أن ”السجناء أمضوا أكثر من نصف المدة المحكومين بها وأحكامهم نهائية، وقد تم تسليمهم بموجب الاتفاقية بين البلدين وبموافقة الأطراف المعنية كافة“.

ووقعت الكويت وإيران على اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية، في العاصمة طهران عام 2004.

وسبق أن سلمت الكويت خلال الأعوام الماضية عشرات السجناء الإيرانيين إلى بلادهم ممن شملتهم اتفاقية تبادل السجناء، فضلاً عن تسليم إيران لسجناء كويتيين وكان آخرهم سجين كويتي تم تسليمه لبلاده في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.