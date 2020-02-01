الإرياني: إيران تؤجج نيران الحرب على حساب اليمنيين

الجمعة 31 يناير 2020

معمر الارياني

حذر وزير الاعلام معمر الارياني من الدور التخريبي الذي يلعبه نظام الملالي في ايران للمسار السياسي لحل الأزمة اليمنية وتأجيج نيران الحرب التي يدفع ثمنها اليمنيون.

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وقال وزير الاعلام "ان ايران تدفع بالأوضاع في اليمن نحو التصعيد العسكري بهدف تصفية حساباتها السياسية مع دول الاقليم والعالم وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، وتنفيذ أجندتها التدميرية في كامل المنطقة".

واضاف" ان التصعيد العسكري للمليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً منذ مصرع قائد فيلق القدس قاسم سليماني يكشف بوضوح عن الدور الإيراني في تأجيج الصراع، ويؤكد من جديد الطاعة العمياء والانقياد والتبعية الكاملة من قبل المليشيا الحوثية للاجندة الإيرانية على حساب مصالح الشعب اليمني".

وطالب الارياني المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ مواقف حازمة تجاه التدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة والممارسات الإرهابية للمليشيا الحوثية..مشيرا إلى أن هذه التدخلات قادت الى نسف العملية السياسية واستمرار نزيف الدم والمعاناة الانسانية للشعب اليمني.