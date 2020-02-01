شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاسهم اليابانية تغلق تداولاتها على ارتفاع رغم توقعات بالانخفاض بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 أغلق مؤشر نيكي الياباني ،اليوم الجمعة ،مرتفعاً بدعم من بعض نتائج الأعمال والتوقعات الإيجابية للشركات، على الرغم من أن المؤشر القياسي سجل أسوأ انخفاض أسبوعي في ستة أشهر بفعل المخاوف من فيروس كورونا في الصين.

Advertisements وارتفع المؤشر نيكي 0.1 بالمائة ليغلق عند 23205.18 نقطة بعد خسارته في الاسبوع 2.6 بالمائة. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.6 بالمائة إلى 1684.44 نقطة لينهي أسبوعا صعبا. وارتفع سهم فوجيتسو 12 بالمائة لأعلى مستوى في 18 شهرا ،كما قفز سهم انريتسو كورب 7.8 بالمائة.

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