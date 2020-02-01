- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإرياني: إيران تؤجج نيران الحرب على حساب اليمنيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020
الخليج 365 - متابعات
حذر وزير الاعلام معمر الارياني من الدور التخريبي الذي يلعبه نظام الملالي في ايران للمسار السياسي لحل الأزمة اليمنية وتأجيج نيران الحرب التي يدفع ثمنها اليمنيون.
وقال وزير الاعلام "ان ايران تدفع بالأوضاع في اليمن نحو التصعيد العسكري بهدف تصفية حساباتها السياسية مع دول الاقليم والعالم وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، وتنفيذ أجندتها التدميرية في كامل المنطقة".
واضاف" ان التصعيد العسكري للمليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً منذ مصرع قائد فيلق القدس قاسم سليماني يكشف بوضوح عن الدور الإيراني في تأجيج الصراع، ويؤكد من جديد الطاعة العمياء والانقياد والتبعية الكاملة من قبل المليشيا الحوثية للاجندة الإيرانية على حساب مصالح الشعب اليمني".
وطالب الارياني المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ مواقف حازمة تجاه التدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة والممارسات الإرهابية للمليشيا الحوثية..مشيرا إلى أن هذه التدخلات قادت الى نسف العملية السياسية واستمرار نزيف الدم والمعاناة الانسانية للشعب اليمني.
كانت هذه تفاصيل خبر الإرياني: إيران تؤجج نيران الحرب على حساب اليمنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.