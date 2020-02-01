شكرا لقرائتكم فرنسا توقف سورياً متهماً بارتكاب جرائم حرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مصدر قضائي فرنس لوكالة "فرانس برس" أمس الجمعة اعتقال مسؤول بارز في جماعة "جيش الإسلام" المسلّحة في فرنسا، وتوجيه تهم إليه بارتكاب جرائم حرب وتعذيب.

والرجل من مواليد عام 1988، وشغل سابقاً منصب "المتحدث باسم" الجماعة. وكان في فرنسا بتأشيرة "طالب" من برنامج "إيراسموس" لتبادل الطلاب والممول من الاتحاد الأوروبي. وقد تم توقيفه في مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا.

وقال المصدر إن المتهم مثل أمام قاضي التحقيق في باريس الذي وجّه إليه تهم "التعذيب" و"ارتكاب جرائم حرب" و"التواطؤ في حالات اختفاء قسري".

و"جيش الإسلام" أحد الجماعات المسلحة التي ظهرت خلال الحرب السورية. ورغم قتاله عناصر تنظيم "داعش"، إلا أن جماعات حقوق الإنسان تتهمه بارتكاب جرائم.