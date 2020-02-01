الوكالة التركية للتعاون والتنسيق أرسلت مساعدات طبية إلى الصين لمكافحة "كورونا"

أرسلت "الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)" مساعدات طبيّة إلى ​الصين​، لدعم جهود مكافحة فيروس "​كورونا​ الجديد".

ونُقلت المساعدات على متن طائرة شحن عسكريّة أرسلتها ​تركيا​ من أجل إجلاء مواطنين أتراك وعدد من مواطني دول أخرى، مقيمين في مدينة ووهان الصينية. وتضمّ المساعدات المُرسلة بهدف مكافحة الفيروس ومنع انتشاره بشكل أكبر، 100 سترة واقية من الأخطار البيولوجية، 93 ألفا و500 كمامة طبية، و100 قطعة ملابس واقية للاستخدام مرّة واحدة.

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت الطائرة من العاصمة ​أنقرة​ باتجاه مدينة ووهان بغية إجلاء المواطنين الأتراك هناك. وتحمل الطائرة على متنها طاقمًا طبيًّا تركيًّا بينهم خبير أمراض معدية، و4 ممرضين مختصّين في مراقبة ​الأمراض​ المعدية.