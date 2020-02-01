تعيين امرأة للمرة الأولى رئيسة لجهاز الاستخبارات الإسباني

أعلنت ​الحكومة الإسبانية​ أنّ "المديرة الحاليّة بالوكالة للمركز الوطني للاستخبارات الإسبانية باز استيبان لوبيز، ستكون مديرته الجديدة".

وأوضحت في بيان، أنّ "لوبيز ستكون أوّل امراة في تاريخ الديمقراطية الإسبانيّة تتولّى هذه المسؤوليّة. وسيتولّى المركز تنسيق عمل نحو 3500 شخص، بهدف تسهيل قرارات الحكومة".

والمركز الّذي تأسّس في عام 2002، يُستخدم كقناة سريّة للاتصال بين الدول. مع الإشارة إلى أنّ لوبيز (مواليد عام 1958) المتخصّصة في السياسة الدولية، ستخلف بذلك رسميًّا الجنرال فليكس سانز رولدان، الّذي كانت تولّت منصبه بالوكالة العام الماضي.