شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم ندوة تثقيفية بطرق الوقاية من فيروس كورونا فى الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف،، ندوة تثقيفية، اليوم الجمعةـ، تحت عنوان فيروس كورونا، من حيث "الأعراض وسبل الوقاية"، والتي تنظمها أمانة التدريب والتثقيف السياسي بالحزب برئاسة الدكتور عبد الرازق الكومي، أمين اللجنة، وتحت رعاية المحاسب محمد عريبي أمين الحزب بالمحافظة.

ودشن حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية حملة كبري للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا، خلال ندوة كبري بمدينة طنطا بحضور الدكتورة داليا شعراوي، استشاري أمراض الصدر وعضو الجمعية الأوربية الصدرية، والدكتورة زينب محمد الغمرى أستاذ الطب الوقائي العام بكلية طب طنطا، والدكتور عبد القادر كيلاني وكيل وزارة الصحة بالغربية الأسبق، والدكتورة مروة أحمد خريس أستاذ الطب الوقائي.

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وأشار الدكتور عبد القادر الكيلانى، وكيل وزارة الصحة سابقا الي ضرورة عدم الخوف أو القلق من فيروس كورونا بمصر لأن انتشاره بالصين مرتبط ببعض السلوكيات والعادات المرتبطة بعلاقة الصينيون بالحيوانات وهو ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان وهو السبب في زيادته وانتشاره، مؤكدا علي أهمية الثقافة الصحية باتباع العادات السليمة التي تحمي من الإصابة بالكثير من الأمراض، واهمها غسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض البرد أو الانفلونزا والابتعاد عن أماكن الإصابات.

وتولي المشاركون في الندوة بتكليف الأمانات والمراكز والأقسام بالحزب بالمحافظة بعقد ندوات عن فيروس كورونا وأعراضه وسبل الوقاية منه، وتكليف أمانة الإعلام بالتعاون مع البحث العلمي بعمل الفيديوهات والإرشادات اللازمة لنشرها على شبكات التواصل الاجتماعي.