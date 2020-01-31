البطولة الاحترافية.. البياض يحسم مباراة اتحاد طنجة وسريع واد زم

حسم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت مساء اليوم الجمعة، بين فريق اتحاد طنجة وضيفه سريع واد زم، ضمن لقاءات الأسبوع الخامس عشر من البطولة الوطنية الاحترافية.
وخلصت مجريات الجولة الأولى من المواجهة التي احتضنها ملعب “ابن بطوطة”، بطنجة، وأدارها الحكم جلال جيد، إلى التعادل دون أهداف.
ولم يطرأ أي تغيير على النتيجة في شوطها الثاني، وذلك بالرغم من التغييات التي أقدم عليها، كل من الإسباني بيدرو بن علي مدرب الاتحاد، والتونسي منير شبيل ربان سريع واد زم، قبل أن تعلن صافرة جيد عن نهاية اللقاء بلا غالب ولا مغلوب.
وعجز بذلك اتحاد طنجة عن تحقيق فوزه الثالث في بطولة هذا الموسم، ليخرج بنقطة وحيدة في أول اختبار لبن علي مع الفريق، بعد التعاقد معه خلفا لهشام الدميعي.
وظل الفريق الأزرق في الرتبة قبل الأخير برصيد 11 نقطة، متخلفا بفارق 6 نقاط عن السريع، الذي ارتقى إلى المركز التاسع مؤقتا.
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