الرئيس الجزائري “تبون” يشكو “جرائم فرنسا” في الجزائر إلى أردوغان

كشفت صحيفة “ديلي صباح” التركية عن تباحثٍ بين الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، حول “قتل” فرنسا لملايين الجزائريين على مدى قرن، وثلاثين سنة.

وأخبر الرئيس الجزائري الجديد، حسب “ديلي صباح” أردوغان، خلال زيارته إلى الجزائر، نهاية الأسبوع الأخير، بأن “فرنسا قتلت أكثر من خمسة ملايين الشعب الجزائري، خلال مائة وثلاثين سنة من الاستعمار”.

وأضافت الصحيفة نفسها، أن الرئيس التركي طلب من تبون مشاركته الوثائق، التي تثبت هذه الأرقام، وقال، في تصريح للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، الثلاثاء الماضي: أبلغت الرئيس الجزائري: “إذا أرسلتم لنا مستندات كهذه، سنكون سعداء للغاية”.

وأضاف أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ينظر إلى فرنسا بطريقة مختلفة تمامًا عمن كان قبله، ولفت الانتباه إلى أن “الفرنسيين ارتكبوا مجازر في كل من الجزائر، ورواندا، وأن دولاً إفريقية أخرى مثل السنغال لا تحمل انطباعاً إيجابياً عنهم”.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد التقى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون بدعوة من الأخير، الأحد الماضي، في زيارة شملت التعاون الاقتصادي بين البلدين، والأزمة في ليبيا، التي أعلن الطرفان “اتفاقهما التام” حول إدارتها في ضوء ما تقرر في مؤتمر برلين.