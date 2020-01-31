الأمم المتحدة تقيم جلسة تأبين للسلطان قابوس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، جلسة تأبين للمغفور له السلطان قابوس بن سعيد، تخليداً لذكراه.

وفي العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن ديوان البلاط السلطاني في عمان وفاة السلطان قابوس عن عمر 79 عاماً، بعد نحو نصف قرن من العطاء لبلاده وترسيخ مكانتها إقليمياً ودولياً.

وتولى السلطان قابوس مقاليد الحكم في السلطنة 23 يوليو/تموز 1970، والراحل صاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب والثالث في العالم، كما يعد أحد زعماء الخليج الذين قاموا بتأسيس مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم الأولى في أبوظبي مايو/أيار عام 1981.

وطوال فترة حكمه التي استمرت قرابة نصف قرن، نجح السلطان قابوس في بناء دولة عصرية؛ حيث نقل البلاد من الحكم القبلي التقليدي إلى دولة المؤسسات والقانون، فأسس السلطة التنفيذية للدولة وأصدر النظام الأساسي للحكم (الدستور)، واهتم بالحياة البرلمانية وتطوير مؤسساتها وتوسيع صلاحياتها.