انت الان تتابع ماكرون يحذر بريطانيا: لا يمكن أن تكونوا خارج الاتحاد الأوروبي وداخله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بريطانيا اليوم الجمعة من أنها لا يمكن أن تنتظر معاملتها بنفس الطريقة التي كانت تُعامل بها عندما كانت جزءا من الاتحاد الأوروبي على الرغم من أن فرنسا تريد إقامة علاقة وثيقة معها بعد الخروج (بريكست).
وقال ماكرون للفرنسيين في كلمة بالتلفزيون مخاطبا البريطانيين "لا يمكن أن تكونوا بالداخل والخارج" في وقت واحد. وأضاف "اختار الشعب البريطاني أن يترك الاتحاد ألأوروبي. لن تقع عليه نفس الالتزامات وبالتالي لم تعد له نفس الحقوق".
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