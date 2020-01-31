موسكو تدعو السراج لإطلاق سراح المواطنين الروس المحتجزين في طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أرسل صندوق حماية القيم الوطنية الروسي، رسالة مفتوحة إلى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، طالبا منه الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في برلين والإفراج عن المواطنين الروس، مكسيم شوغاليف وسامر حسن علي سويفان، المحتجزين من قبل سلطات طرابلس.



وقال ألكسندر مالكيفيتش، رئيس الغرفة الاجتماعية الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إن نص الرسالة نشر على موقع المؤسسة على الإنترنت.

وجاء في نص الرسالة: "أرسل الصندوق الوطني لحماية القيم رسالة مفتوحة إلى فايز السراج طالبًا منه الوفاء بالالتزامات التي أخذها على عاتقه في برلين".

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وأوضح مالكيفيتش "في مؤتمر برلين تم اعتماد وثيقة شاملة، تنص الفقرة 45 منها على أن السراج سيفرج عن جميع المواطنين المحتجزين بشكل غير قانوني على الفور". ووفقا لمالكيفيتش، تم إرسال رسائل مماثلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وممثله الخاص في ليبيا غسان سلامة، تحثهم على التأثير على السراج.

وأضاف "تم نشر رسالتي المفتوحة إلى السراج أمس من قبل صحيفة "واشنطن بوست". أصبح العالم الغربي يعي الآن ما يحدث في ليبيا. كان هناك بالفعل ما يكفي من الوقت [بعد مؤتمر برلين] للبدء في تنفيذ كل هذا. نأمل أن تبدأ تحولات جوهرية".

يذكر أنه في يوليو/ تموز 2019، أفادت وسائل إعلام باحتجاز اثنين من المواطنين الروس في طرابلس بتهمة "محاولة التأثير على الانتخابات المستقبلية في ليبيا".

وقال مالكيفيتش حينها، إن موظفي فريق الأبحاث التابع للصندوق، كانا يشاركان في إجراء دراسات استقصائية اجتماعية، عن الوضع الإنساني والثقافي والسياسي في البلاد.

وكشف أن موظفي الصندوق تم احتجازهما في شهر مايو/ أيار، ومع ذلك، فإن المعلومات حول هذا الأمر ظهرت فقط في وسائل الإعلام في الـ 5 من يوليو".

يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية، والسفارة الروسية لدى ليبيا، على اتصال دائم مع السلطات في طرابلس وتعملان على تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها لتقديم المساعدة القنصلية المطلوبة للمواطنين الروس المحتجزين في ليبيا.