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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الطاقة الروسي: نستطيع التعامل مع تأثر النفط بتفشي فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن "أوبك+" تستطيع الاستجابة حال وجود عواقب كبيرة في سوق النفط بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقال نوفاك للصحفيين في رد على سؤال حول عواقب تفشي فيروس كورونا على سوق النفط: "لدينا فهما واضحا بأنه من خلال العمل المشترك في إطار أوبك + يمكننا الاستجابة، إذا كان سينجم عن ذلك عواقب كبيرة في سوق النفط".
في الوقت نفسه، أشار نوفاك إلى أن الخطر المحتمل هو انخفاض الطلب على النفط.
وتابع نوفاك: "إذا هبط الاقتصاد [الصيني] وتحققت التوقعات، إذا تطورت الأحداث على هذا المنوال، بالطبع سينخفض الطلب [على النفط]... نحن جاهزون للاستجابة، لكن من أجل ذلك نحتاج لتقييم الموقف بصورة أدق، وكيف سيتطور في الأيام القليلة المقبلة". كما أكد نوفاك، أنه على اتصال دائم بزملائه في السعودية والإمارات وإيران، بشأن تطورات الموقف حول فيروس كورونا
وقال نوفاك: "لقد ناقشنا ذلك عدة مرات مع الوزير السعودي [وزير الطاقة]. لقد تحدثنا بالأمن لساعة كاملة، واليوم تحدثنا نصف ساعة وبحثنا الموقف بجدية".
وأضاف نوفاك: "نحن على اتصال دائم، ليس فقط مع السعودية، ولكن مع الإمارات. تحدثنا اليوم مع ممثلي إيران. نحن نراقب ونسيطر على الوضع".
يذكر أن خبراء ومحللون كشفوا أن تفشي فيروس "كورونا" الجديد في الصين، قد يخفض الطلب على النفط بأكثر من 250 ألف برميل يوميا في الربع الأول من العام الجاري.
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