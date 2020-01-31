آخر تطورات "كورونا" في كل أنحاء العالم.. وكيف تنبأ بيل غيتس بتفشي الفيروس قبل شهور؟

ما تزال السلطات الصحية والمختصة في مختلف دول العالم تتابع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءت اللازمة لمواجهة النسخة الجديدة من فيروس كورونا، الذي انطلق من الصين وانتشر في أكثر من 18 دولة.

وقالت وكالة رويترز إن كورونا انتشر، إلى حدود الساعة، بين أكثر من 9800 شخص على مستوى العالم، متجاوزا بذلك إجمالي المصابين بفيروس "سارس" (متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد) الذي ظهر في الفترة 2002-2003.

ومع ذلك، يعتقد بعض الخبراء أن كورونا ليس خطيرا مثل فيروس سارس، الذي أودى بحياة نحو 800 شخص، أو فيروس ميرس، الذي قتل أكثر من 700 شخص منذ عام 2012.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت يوم أمس الخميس حالة طوارئ عالمية، فيما أفادت الصين، الجمعة، بارتفاع عدد الوفيات بسبب الإصابة فيروس كورونا إلى ارتفع إلى 213 بنهاية أمس الخميس بعد تأكيد 1982 حالة إصابة جديدة.

وهناك حاليا 131 حالة مؤكدة في 23 دولة ومنطقة خارج الصين، بما في ذلك أستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ واليابان وتايلاند والولايات المتحدة. حسبما نشرت"سكاي نيوز".

وفيما يلي أهم التطورات بشأن فيروس كورونا ليوم الجمعة على الصعيد العالمي:

-قالت الهند، الجمعة، إنها حظرت تصدير معدات الحماية الشخصية مثل الكمامات والملابس الواقية.

- دعت وزارة الخارجية البحرينية مواطنيها لعدم السفر إلى الصين إلا للضرورة القصوى.

- أعلنت الحكومة الروسية عن أول اصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد.

- أعلنت حكومة إقليم بافاريا الألماني عن حالة إصابة جديدة مؤكدة لطفل.

- الحكومة الإيطالية تعلن حالة الطوارئ مع تأكيد إصابتين في العاصمة روما، كما أعلنت تعليق جميع الرحلات من وإلى الصين بعدما تم أظهرت نتائج الفحوصات إصابة سائحين صينيين بالفيروس بينما كانا يقضيان عطلتهما في البلاد.

- أعلنت بريطانيا أنه جرى تسجيل إصابتين بالفيروس، وقال وقال كبير الأطباء في المملكة المتتحدة كريس ويتي إن نتائج (الفحوصات) التي أجريت لمريضين ينتميان إلى العائلة نفسها كانت إيجابية بالنسبة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

- في السعودية، نصح المركز الوطني للوقاية من الأمراض بعدم السفر للصين بسبب فيروس كورونا، واتخذت سلطنة عمان نفس الإجراء بنصح مواطنيها بعدم السفر إلى الصين إلى للضرورة القصوى مع الأخذ بالإجراءات الوقائية الضرورية.

- في إيران، حث وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي الحكومة على منع المسافرين القادمين من الصين من دخول البلاد درءا لانتشار فيروس كورونا، مضيفا أن طلبه يشمل القادمين بحرا أو برا أو جوا.

- في كوريا الجنوبية، جرى استقبال مئات المواطنيين العائدين على متن طائرة من الصين اليوم الجمعة لدى وصولهم إلى مركزين للحجر الصحي.

وجرى نقل الكوريين وعددهم 368 إلى منشأتين في مدينتي آسان وجينشيون على بعد 80 كيلومترا جنوبي العاصمة سول، حيث سيجري عزلهم، فيما أبلغت السلطات المختصة عن خمس حالات إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس اليوم الجمعة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 11 بينهم شخصان عادا من ووهان عبر ميناء قنغداو بشرق الصين الأسبوع الماضي.

- في الولايات المتحدة، رفعت وزارة الخارجية مستوى التحذير بالنسبة للسفر إلى الصين إلى نفس مستوى العراق وأفغانستان، وقالت على موقعها الإلكتروني "لا تسافروا إلى الصين بسبب فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في ووهان".

- في اليابان، قال مسؤول تنفيذي اليوم الجمعة إن الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز)، ثاني أكبر شركة طيران في البلاد، سجلت إلغاء 25 بالمئة من حجوزات رحلات الطيران إلى الصين في الأيام العشرة الفائتة.

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- شركة الخطوط الجوية التركية وشركة الخطوط الجوية الكينية وشركات الطيران الباكستانية، أعلنت تعليق كافة الرحلات الجوية إلى الصين، وفقا لوكالة "رويترز".

- في روسيا، قالت تاتيانا جوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء الروسي، للصحفيين، إن روسيا رصدت أول حالتي إصابة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، وإن المصابين مواطنان صينيان جرى عزلهما.

وأضافت أنه تقرر وقف كل الرحلات المباشرة من روسيا إلى الصين اعتبارا من الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة باستثناء رحلات شركة إيروفلوت الوطنية.

- في البحرين، دعت وزارة الخارجية البحرينية مواطنيها لعدم السفر إلى الصين إلا للضرورة القصوى نظرا لانتشار كورونا.

- مدينة ووهان (أصل الفيروس): صرح تشو شيان وانغ، رئيس بلدية ووهان إن احتواء كورونا ومنع انتشاره في المدينة الواقعة بوسط الصين لا يزال مهمة"شاقة ومعقدة".

وقال تشو هونغ لان نائب رئيس البلدية إن الأقنعة الواقية وغيرها من الإمدادات الطبية لا تزال غير كافية.

- بالسويد، ذكرت هيئة الصحة العامة، اليوم الجمعة، أن اختبارا أثبت إصابة امرأة بفيروس كورونا وتم عزلها في مستشفى بجنوب البلاد.

وقالت الهيئة في بيان "هي امرأة زارت منطقة ووهان في الصين وعانت من أعراض سعال بعد وصولها إلى السويد". وأضافت "ليست مريضة بشكل خطير".

وفي عام 2019، تنبأ الملياردير بيل غيتس بظهور فيروس قاتل في أسواق الصين، قبل انتقاله بسرعة إلى مختلف بقاع العالم.

كما توقع غيتس، في سلسلة وثائقية صدرت على نتفليكس، ظهور فيروس ما في أحد أسواق الصين، وهو الأمر نفسه الذي حصل مع كورونا، الذي ظهر في مدينة ووهان.

وفي حلقة بعنوان "الوباء القادم"، جرى بثها لأول مرة في أواخر العام الماضي، حذر غيتس من أن العالم "غير مستعد للتعامل مع وباء عالمي".

وأبرزت هذه الحلقة أن أسواق الحيوانات هي مصدر الفيروسات، مضيفة "جثث الحيوانات المكدسة فوق بعضها البعض والدم المخلط مع اللحوم، من عوامل انتقال مختلف أنواع الفيروسات إلى الإنسان، قبل انتشارها بشكل كبير وسط البشر".

في هذا الصدد، ذكر غيتس "العالم غير مستعد للتعامل مع تداعيات انتشار الفيروسات، التي غالبا تحتاج سنوات لعلاجها والقضاء عليها". حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

وأضاف "أكبر خطر لدينا حاليا ويمكن أن يتسبب في مقتل ملايين الأشخاص، هو ظهور وباء جديد".

يشار إلى أن كورونا انتشر، إلى حدود الساعة، بين أكثر من 9800 شخص على مستوى العالم، فيما أفادت الصين، الجمعة، بارتفاع عدد الوفيات إلى 213 بنهاية أمس الخميس بعد تأكيد 1982 حالة إصابة جديدة.

وهناك حاليا 131 حالة مؤكدة في 23 دولة ومنطقة خارج الصين، بما في ذلك أستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ واليابان وتايلاند والولايات المتحدة.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، الخميس، أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل الآن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.