إنطلقت مجموعة من المحتجين في مسيرة من أمام محطة القطار في مار مخايل، وتوقّفت أمام مبنى "​مؤسسة كهرباء لبنان​". ورفع المحتجون الأعلام اللبنانية ولافتات تدعو إلى "محاسبة الفاسدين الّذين أهدروا المال العام"، وأطلقوا هتافات مطالبة بـ"إطلاق الناشطين الموقوفين".

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كانت هذه تفاصيل خبر محتجون انطلقوا بمسيرة من أمام محطة القطار بمار مخايل وتوقفوا أمام "كهرباء لبنان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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