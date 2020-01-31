مديرة مكتب باسيل الهندسي: لا يوجد لديه أي ممتلكات خارج لبنان

أوضحت مديرة المكتب الهندسي للنائب ​جبران باسيل​ كوزيت الهاشم أن "ممتلكات باسيل هي 22 ألف متر مربع، ولا يوجد لديه أي ممتلكات خارج ​لبنان​"، مشددة على أنه "في عمله بمكتبه الهندسي ولا مرة إستخدم نفوذه السياسي".

وبينت الهاشم في حديث تلفزيوني أن "الشركات التي يمكلك فيها باسيل أسهما هي: "تي هاوس" وهي مؤسسة فردية عبارة عن مقهى صغير، لديف ألف سهم بقناة الـ"OTV" أي 0.003 بالمئة، وفي اللبنانية للاعلام لديه 1 بالمئة، أما "إعمار" فهي شركة هندسية متوقفة لا نشاط لها ولا تملك أي شيء"، مؤكدة أن "حركة حساباتنا واضحة وبسيطة، وباسيل في البنك لديه حساب مدين"، نافية وجود "أي عقار يملكه باسيل مسجل بأسماء أشخاص آخرين".