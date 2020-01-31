النشرة: عدد من السيارات متوقفة في وسط أوتوستراد نهر الكلب وإنتشار كثيف للجيش

علمت "​الخليج 365​" أن عددا من السيارات متوقفة في وسط أوتوستراد ​نهر الكلب​، مما سبب ​زحمة سير​ خانقة ممتدة من ​كازينو لبنان​ وصولا الى مدخل النفق، وسط إنتشار كثيف للجيش اللبناني. إضغط للمزيد

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