سفير فلسطين بلبنان: صفقة القرن لن تمر وترامب يريد خلق نظام عالمي جديد

أكد سفير دولة ​فلسطين​ في ​لبنان​ ​اشرف دبور​، في حديث تلفزيوني، ان "خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب لا يمكن ان تمر وهي تستفز كل انسان، وليس فقط فلسطين و​الشعب الفلسطيني​"، مقدراً لـ"لبنان والشعب اللبناني الوقفة الجامعة والممانعة لهذه الصفقة التس سميت بصفقة القرن"، منوهاً بـ"هذا الموقف الرافض والممانع لعملية السلام التي طرحها، وان هذا الموقف نابع من منطلق اخوي تجاه فلسطين ومن باب الحرص على الامة العربية".

ولفت دبور، الى ان "مشهد ترامب هو ورئيس وزراء ​اسرائيل​ ​بنيامين نتانياهو​ وهما يقوما بالشرح، والقراءة لبنود الخطة استفزت ​العالم​ والعرب والمسلمين، وترامب كان يريد ان يقوم بصنع نظام عالمي جديد، ولكن بهذا المشهد تم ضرب وبهذا المشهد تم ضرب ميثاق ​الامم المتحدة​ وكل القرارات الشرعية والدولية، ورسم ترامب خريطة فلسطين كما هو يريد فغير بالخريطة حسب أهوائه وبالفعل هذا المشهد استفزو الغيورين على كرامة البشرية"، معتبراً ان "ما يجري من خلال صفقة القرن هو ضرب للمشروع الوطني الفلسطيني برمته الذي يهدف لإقامة دولة فلسطينية، والعيش في دولة حرة مستقلة وفق القرارات الدولية، وتتطبيق الحق في ان تقرر الشعوب مصيرها، ولكن هناك اصرار وارادة واضحة وجامعة من الشعب الفلسطيني الذي لم يستطع ترامب او غيره ان يقوم بإنهائها بتاتاً واكبر دليل هو مشهد الاطفال في فلسطين والكلمة الواحدة".