طقس يوم غد غائم جزئياً الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن الحوض الشرقي للمتوسط لا يزال تحت تأثير منخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة والذي يحمل معه ​أمطار​، ثلوج، عواصف رعدية، ورياح ناشطة ويستمر حتى فجر يوم الأحد حيث ينحسر تدريجياً، متوقعة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

السبت: غائم جزئياً الى غائم مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات،تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية اعتباراً من الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1200 متر وما فوق، تخف حدة ​الامطار​ خلال الليل.

الأحد: غائم جزئيًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية مع بعض الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، يتحسن ​الطقس​ تدريجياً خلال ​النهار​.

الإثنين: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.