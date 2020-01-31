طقس يوم غد غائم جزئياً الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن الحوض الشرقي للمتوسط لا يزال تحت تأثير منخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة والذي يحمل معه أمطار، ثلوج، عواصف رعدية، ورياح ناشطة ويستمر حتى فجر يوم الأحد حيث ينحسر تدريجياً، متوقعة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
السبت: غائم جزئياً الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات،تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية اعتباراً من الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق، تخف حدة الامطار خلال الليل.
الأحد: غائم جزئيًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية مع بعض الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجياً خلال النهار.
الإثنين: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.
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