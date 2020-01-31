النشرة: الرياح القوية أدت الى توقف حركتي الملاحة والصيد في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا ان الرياح الغربية القوية والباردة التي هبت صيدا ادت الى توقف حركتي الملاحة و​الصيد​، في وقت ادت ارتفاع الامواج الى الدخول على ​مرفأ صيدا​ الجديد للمرة لأولى منذ تشغيله رغم الحاجز المائي المرتفع الممتد على طول واجهته الغربية، فحملت معها كميات من مياه البحر الى رصيف المرفأ ما اثر على سير تحميل بعض البواخر الراسية التي حاصرتها العاصفة في حوضه وعددها اربع بواخر والتي يجري العمل على تجهيزها تمهيدا لمغادرتها فور هدوء الموج .

وكانت الأنواء القوية اجتاحت الواجهة الشمالية ل​قلعة صيدا البحرية​ وغمرت ​المياه​ باحاتها الداخلية، كما طاولت الأنواء رصيف المرفأ القديم وألزمت مراكب الصيادين مراسيها في حوص مينائهم .