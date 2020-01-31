أعلن ​البيت الأبيض​ عن "6 إصابات مؤكدة ب​فيروس كورونا​ في الولايات المتحدة ونتحقق من إصابة أكثر من 191 شخصا بالفيروس"، مشددا على أن "الوضع الصحي في الصين خطير"، مشيرا الى أن "هناك خطرا منخفضا جراء فيروس كورونا في ​أميركا​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: 6 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.