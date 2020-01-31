أفادت قناة "سكاي نيوز" انه "تم استهداف قاعدة القيارة، التي تضم قوات أميركية جنوبي الموصل، بثلاثة صواريخ كاتيوشا من دون تسجيل إصابات".
كانت هذه تفاصيل خبر استهداف قاعدة اميركية في جنوب الموصل بـ3 صواريخ كاتيوشا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.