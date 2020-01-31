السفير الروسي ببريطانيا: لا خلافات وعقبات لا يمكن تجاوزها بين موسكو ولندن

أكد ​السفير الروسي​ لدى ​بريطانيا​ أندريه كيلين، ان "العلاقة القائمة مع بريطانيا تمتد في التاريخ لحوالي 450 سنة، وتتطور بشكل دوري، ويمكن القول بأنه لا توجد لدينا أية خلافات لا يمكن تسويتها، ولا توجد خلافات أيديولوجية أو حدودية، ولا توجد أية عقبات تعرقل التطور الطبيعي للعلاقات"، مشيراً الى ان "البلدين لديهما تاريخ طويل من العلاقات الإنسانية، ويوجد بعض المشاكل الذاتية، ولكن يمكن التغلب على مثل هذه المشاكل".

يذكر أن العلاقات الروسية البريطانية شهدت نوعاً من التوتر عقب عثور ​الشرطة البريطانية​ على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية ​سيرغي سكريبال​، الذي عمل لصالح ​الاستخبارات البريطانية​ وابنته يوليا، مغمى عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في 4 آذار الماضي.