خارجية تركيا: لدينا فرص هامة مع بريطانيا بعد "بريكست" من ناحية مصالح الجانبين

أكّدت ​وزارة الخارجية التركية​، أنّ "​بريطانيا​ رغم خروجها من ​الاتحاد الأوروبي​، ستبقى أحد أهم المكوّنات في ​أوروبا​"، لافتةً إلى أنّ "​تركيا​ تقدّر دائمًا الموقف المبدئي لبريطانيا الّتي تدعمنا في مسيرة العضوية داخل الاتحاد الأوروبي، وعلى دراية بالقيمة الّتي ستضيفها ​أنقرة​ إلى الاتحاد الأوروبي، انطلاقًا من الدور الّذي يمكن أن تلعبه عبر موقعها الإقليمي والعالمي".

وركّزت في بيان، على أنّ "وجود إرادة سياسيّة مشتركة حيال تطوير العلاقات في المجالات كافّة بين تركيا وبريطانيا بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، أمر يبعث على السرور"، مبيّنةً "أنّنا نعتقد أنّ العلاقات بين تركيا بريطانيا في الفترة الجديدة، ستنطوي على فرص هامّة من ناحية مصالح الجانبين وتعزيز الاستقرار الإقليمي والعالمي".

وشدّدت الخارجية على أنّ "العلاقات مع بريطانيا ستتواصل دون أن تتأثّر خلال فترة الخروج الّتي تستمر حتّى 31 كانون الأول المقبل، طالما لم يحدث أي تعديل بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا".