ماكرون: خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي يشكل صدمة

علق الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ على خروج ​بريطانيا​ من ​الإتحاد الأوروبي​ "​بريكست​"، معتبرا أن "هذا الخروج يشكل صدمة وهو مؤشر إنذار تاريخي ستتردد اصداؤه في كل بلد من بلداننا، وفي كل ​أوروبا​ ويدفعنا الى التفكير".

ورأى أن "بريكست بات ممكنا لأننا جعلنا أوروبا في كثير من الأحيان كبش فداء لصعوباتنا الخاصة، ولأننا لم نعمل على تغيير أوروبا بما فيه الكفاية. أكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى أوروبا بمواجهة ​الصين​ أو ​الولايات المتحدة​ للدفاع عن مصالحنا"، داعيا الى أن تكون أوروبا "أكثر سيادة، وأكثر ديمقراطية، أقرب إلى المواطنين، وبالتالي أيضًا أكثر بساطة في حياتها اليومية من أجل إعادة بناء مشروع أوروبي أكثر وضوحا"، مشددا على أنه "يوم حزين، دعونا لا نخفيه لكنه يجب أن يدفعنا إلى المضي قدمًا بشكل مختلف".