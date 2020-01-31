أردوغان أكد لعباس دعم تركيا لـنضال الشعب الفلسطيني في سبيل حقوقه

أجرى الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، إتصالا هاتفيا بنظيره الفلسطيني ​محمود عباس​، بحث خلاله خطة ​الولايات المتحدة​ للسلام في ​الشرق الأوسط​"، مؤكدا "دعم ​تركيا​ لـنضال ​الشعب الفلسطيني​ في سبيل حقوقه". وكان أردوغان قد أعرب عن معارضته لخطة ​السلام​ الأميركية، التي قدمها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، معتبرا أن "الخطة تتجاهل ​حقوق الفلسطينيين​ ولن تخدم السلام". إضغط للمزيد

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