سلطات فرنسا ترسل سفن حربية لدعم اليونان في مواجهة تركيا في شرق المتوسط

اعلنت السلطات الفرنسية عن ارسال سفنها الحربية لدعم اليونان في مواجهة تركيا وسط صراع حول الغاز في شرق المتوسط.
وعلى الإثر، رحب رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بقرار فرنسا إرسال فرقاطات حربية إلى شرق البحر المتوسط، استجابة لاشتداد الخلاف مع تركيا بشأن احتياطيات الطاقة الإقليمية، وصافا هذه الخطوة، بأنها "ضامنة للسلام".
واعتبر أن "السبيل الوحيد لإنهاء الخلاف في شرق البحر المتوسط هو العدالة الدولية، تنتهج اليونان وفرنسا إطارًا جديدًا للدفاع الاستراتيجي".
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