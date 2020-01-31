سلطات فرنسا ترسل سفن حربية لدعم اليونان في مواجهة تركيا في شرق المتوسط

اعلنت السلطات الفرنسية عن ارسال سفنها الحربية لدعم ​اليونان​ في مواجهة ​تركيا​ وسط صراع حول ​الغاز​ في شرق المتوسط.

وعلى الإثر، رحب رئيس وزراء اليونان، ​كيرياكوس ميتسوتاكيس​، بقرار ​فرنسا​ إرسال فرقاطات حربية إلى شرق ​البحر المتوسط​، استجابة لاشتداد الخلاف مع تركيا بشأن احتياطيات ​الطاقة​ الإقليمية، وصافا هذه الخطوة، بأنها "ضامنة للسلام".

واعتبر أن "السبيل الوحيد لإنهاء الخلاف في شرق البحر المتوسط هو العدالة الدولية، تنتهج اليونان وفرنسا إطارًا جديدًا للدفاع الاستراتيجي".