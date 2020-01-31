خارجية الكويت أهابت بمواطنيها عدم السفر إلى الصين ومغادرتها بسرعة بسبب "كورونا"

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أنّ "بالنظر إلى انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وحرصًا منها على سلامة المواطنين الكويتيين، فقد أهابت بالمواطنين الراغبين بالسفر إلى الصين عدم السفر إليها، وبالمتواجدين هناك حاليًّا إلى سرعة مغادرتها".
وشدّدت في بيان، على "ضرورة الإلتزام بتعليمات السلطات المعنيّة وإجراءات السلامة المتّبعة حتّى المغادرة، وذلك حرصًا على سلامتهم". كما نصحت المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى الدول الّتي ظهرت فيها حالات إصابة بهذا الفيروس، "تفادي السفر إليها في الوقت الراهن".
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