سلطات العراق بمطار البصرة تمنع دخول مواطني الصين أو القادمين منها بسبب الكورونا

أقدمت السلطات الامنية في مطار ​البصرة​ ب​العراق​ على "منع دخول مواطني ​الصين​ أو القادمين منها بسبب تفشي ​فيروس كورونا​ القاتل". إضغط للمزيد

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