"إيرباص" ستدفع 3,6 مليارات يورو غرامة إلى فرنسا وبريطانيا وأميركا بقضية فساد

وافقت شركة "​إيرباص​" المصنّعة للطائرات، من خلال اتفاقيّة، على دفع غرامة قدرها 3,6 مليارات يورو إلى ​فرنسا​ (2.1 مليار يورو) و​بريطانيا​ (984 مليار يورو) و​الولايات المتحدة الأميركية​ (526 مليار يورو)، لإغلاق تحقيقات فساد ضدّ الشركة.

والاتفاقية هي السادسة للصالح العام الّتي يبرمها مكتب النائب العام المالي الفرنسي.

وتجري ​النيابة العامة المالية​ الفرنسية والمكتب البريطاني لعمليّات الاحتيال الخطيرة و​وزارة العدل الأميركية​، تحقيقًا مشتركًا في "مخالفات" ارتكبتها الشركة، لا سيما في ما يتعلّق بالوكلاء التجاريّين المشاركين في عقود مبيعات الطائرات. وبين الدول المعنية ​الصين​ و​روسيا​ و​نيبال​ و​كولومبيا​.