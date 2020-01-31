ماكرون: بريكست مؤشر انذار تاريخي لأوروبا بأسرها









اسماء السيد - باريس: صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة قبل بضع ساعات من بريكست أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يشكل "صدمة" و "مؤشر إنذار تاريخيا" ل "أوروبا بأسرها".

وقال الرئيس الفرنسي في بيان "هذا الخروج صدمة. إنه مؤشر إنذار تاريخي ستتردد اصداؤه في كل بلد من بلداننا، وفي كل أوروبا ويدفعنا الى التفكير".

وتابع ان "بريكست بات ممكنا (...) لأننا جعلنا أوروبا في كثير من الأحيان كبش فداء لصعوباتنا الخاصة، ولأننا لم نعمل على تغيير أوروبا بما فيه الكفاية. أكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى أوروبا بمواجهة الصين أو الولايات المتحدة للدفاع عن مصالحنا".

Advertisements

ودعا ماكرون الى أن تكون أوروبا "أكثر سيادة، وأكثر ديموقراطية، أقرب إلى المواطنين، وبالتالي أيضًا أكثر بساطة في حياتها اليومية" من أجل "إعادة بناء مشروع أوروبي أكثر وضوحا".

وأضاف "إنه يوم حزين، دعونا لا نخفيه" لكنه يجب "أن يدفعنا إلى المضي قدمًا بشكل مختلف".

وبعد ثلاثة أعوام من الانقسامات، ستصير المملكة المتحدة بعد ساعات أول دولة تغادر الاتحاد الأوروبي، لتبدأ كتابة صفحة جديدة من تاريخها.