ايرباص ستدفع 3,6 مليارات يورو غرامة في قضية فساد

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باريس: وافقت شركة إيرباص على دفع غرامة قدرها 3,6 مليارات يورو إلى فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لإغلاق تحقيقات فساد ضد الشركة المصنعة للطائرات، بحسب الاتفاقية التي اعلنت الجمعة.

وفي التفاصيل، ستدفع المجموعة مبلغ 2,1 مليار يورو إلى فرنسا في حين ستتلقى بريطانيا 984 مليون يورو والولايات المتحدة 526 مليون يورو.

والاتفاقية هي السادسة للصالح العام التي يبرمها مكتب النائب العام المالي الفرنسي. كما انها الى حد بعيد، الغرامة الأكثر أهمية التي فرضت في هذا الإطار الإجرائي.

وتجري النيابة العامة المالية الفرنسية والمكتب البريطاني لعمليات الاحتيال الخطيرة ووزارة العدل الاميركية تحقيقا مشتركا في "مخالفات" ارتكبتها الشركة، لا سيما في ما يتعلق بالوكلاء التجاريين المشاركين في عقود مبيعات الطائرات.

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وبين الدول المعنية الصين وروسيا ونيبال وكولومبيا.

وخلال الجلسة الجمعة، شدّدت النيابة العامة المالية الفرنسية على تعاون شركة إيرباص في هذا الملف الذي نجم عن إدانة المخالفات في عام 2016 من قبل رئيس مجلس ادارتها انذاك توم إندرز.

وبدات فرنسا وبريطانيا تحقيقهما صيف عام 2016 تبعتهما وزارة العدل الأميركية في عام 2017.

