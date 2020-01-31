شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت الخرباوى: شيخ الأزهر يمثل المؤسسة التعليمية للكيان.. ولا يمثل الإسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ثروت الخرباوى المفكر السياسى، إن مؤسسة الأزهر يجب أن تضع لها تعريفاً هل هى مؤسسة دينية أو تعليمية، موضحا أنه ولو اعتبرنا أن الأزهر مؤسسة دينية يعنى أننا شابهنا ذلك بأديان تسمح عقيدتها يكون لها مؤسسة دينية، مثل المسيحيين، فالطبيعة العقيدية تسمح أن يكون هناك كنيسة تمثل الرب، وعلى رأسها هو الذى يطبق لهم مراد الله.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، مع الإعلامى حمدى رزق، على فضائية "صدى البلد"، لا يمكن أن نقول أن الشيخ أحمد الطيب أو الشيخ محمد سد طنطاوى أو الدكتور شلتوت، أنهم يمثلوا الإسلام، وما فعله أبو الحسين الأشعرى أنه لقب بإمام أهل السنة والجماعة، ولا يمكن لأحد أن يقول "أننى أمثل الإسلام حصرياً".

وأوضح الخرباوى، أن الذى كان يمثل الإسلام ويؤخذ منه فقط هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لافتاً إلى أن شيخ الأزهر يمثل الأزهر كمؤسسة علمية تعليمية فقط.

Advertisements

وكان الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، قال إن جماعة الإخوان الإرهايبة كانت تخطط لإنشاء جيش موازي، مشيرا ًإلى أن جماعة الإخوان تريد أن يكون هناك جيش تابع لهم تحت اسم جيش الغزو الذي يغير على الخارج تحت قيادة مجموعة من المرتزقة ويذهب إلى هناك وهناك حتى يقاتل أو يهدم أنظمة قائمة.

وذكر الخرباوي، أن النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود تم اغتياله معنويًا، وهناك الشهيد هشام بركات النائب العام الذي تم اغتياله من جانب الإخوان وهو صائم في شهر رمضان، وقال الإخوان إن هشام بركات أصدر القرار القضائي بفض اعتصام رابعة، مشيراً إلى أنه بشهادة عناصر الإخوان فإن اعتصام رابعة كان يضم أسلحة مع المعتصمين.