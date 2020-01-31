صور.. حزب مستقبل وطن" ينظم "يوم رياضي ترفيهي" للمواطنين ببورسعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة بورسعيد، يوم رياضي ترفيهي للأسرة من مواطني محافظة بورسعيد، وسط مشاركة جماهيرية واسعة، وذلك تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "الرياضة للجميع "، تحت رعاية عادل اللمعي أمين الحزب بالمحافظة، وإشراف عاطف عبد الرحيم أمين قسم الشرق، وذلك بحضور محمد النوسانى أمين التنظيم الحزب بالمحافظة، وأعضاء هيئة مكتب المحافظة وأمانة الشرق.

جاء ذلك بهدف نشر ثقافة الرياضة بين جميع المواطنين ودورها في حياة المجتمعات وجعلها جزءا أساسيا من الحياة اليومية للفرد وتعزيز حسن المشاركة وروح العمل كفريق واحد والترويح عن النفس بالإضافة إلى إبراز مواهب الشباب الرياضية وابداع الفتيات الفنية

وانطلقت الفعاليات ببورسعيد الساعة الثانية ظهرا على الملعب المفتوح بطرح البحر، حيث بدأت فعاليات اليوم الترفيهي الرياضي حيث قام الفتيات والشباب وأسرهم بتمرينات الإحماء ورياضة المشي البطيء وتمرينات خاصة للسيدات، تمهيداً للدخول في باقي أنشطة الفعّالية، أعقبها مباريات لكرة قدم بين الشباب.

كما ضمّت العديد من المسابقات الترفيهية والذهنية للكبار والصغار، وورش عمل فنية للأطفال، وورشة خاصه للمشغولات اليدوية وقد أسهمت هذه الأنشطة في ضمان مشاركة وانخراط الجميع في فاعلية هذا اليوم بشكلٍ فردي وجماعي على حدٍ سواء.

وقال عادل اللمعي، أمين حزب مستقبل وطن ببورسعيد، إن الهدف من هذه الفعالية التي ينظمها الحزب في إجازة منتصف العام هو استعاده نشاط الأطفال وتشجيعهم على العودة إلى النصف الثاني من العام الدراسي، متحمسين للاجتهاد والتحصيل الدراسي العالي.

وأشار "اللمعي"، إلى أن ذلك يأتي إيمانا من الحزب بدوره الاجتماعي بمساندة الأسر ورسم البهجة على وجوه الأطفال وأسرهم وتعزيز المشاركة المجتمعية الفعالة، واعدًا باستهداف أعداد أخرى من الأطفال في احتفالات مماثلة.

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من جانبه، قال محمد النوسانى أمين التنظيم للحزب بالمحافظة، يسرنا مشاركة عدد كبير من الشباب في النشاطات الرياضية، فاليوم يحمل رسالة إيجابية في طياته، ويهدف إلى جعل المواطنين أكثر وعياً بالصحة البدنية والعقلية، ونحن نفخر لمساهمتنا في نشر هذه الرسالة

وأكد عاطف عبد الرحيم أمين الحزب بقسم الشرق، أنه تم تنظيم يوم ترفيهي كامل للأطفال والأسرة شمل تقديم فقرات رياضية، والألعاب الترفيهية، وعروض فنية.

كما أضاف أن هذه المبادرات تأتى في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، وتوجيهات الأمانة العامة في مساندة الأيتام والأكثر فقرا وتقديم الدعم لهم.

وأشاد المشاركون في الفاعلية، التي أقيمت في أجواء مثالية، بالتنظيم وتنوع الأنشطة التي حفزت روح المشاركة والمنافسة بين الجميع، وقد حقق اليوم الرياضي العديد من النتائج وتمثلت في اكتشاف المواهب الرياضية الشبابية، وتجديد النشاط والخروج عن الروتين اليومي لدى الجميع.