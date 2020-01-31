شكرا لقرائتكم خبر عن أحد المشاركين ببرنامج تأهيل الشباب الأفريقى: اكتسبت مهارات عظيمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد حران، أحد المشاركين فى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة APLP، إن البرنامج أضاف له الكثير من المهارات منها إدارة الأزمات وكيفية الاستفادة من هذه الأفكار فى حياته اليومية، بما ينعكس عليه وعلى دولته موريتانيا، وفى نفس الوقت على القارة الافريقية، متابعا: "اكتسبت مهارات وخبرات من المستحيل أن نتعلمها فى مجال الدراسة، وعلى الشباب أن يسارع ويتقدم لهذه الفرصة العظيمة".

جاء ذلك خلال حفل تخرج الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة من 37 دولة أفريقية، بدأت الدراسة 23 ديسمبر 2019، ويبلغ عدد الدارسين بها 94 متدربا.

وأوضح "حران" أن إدارة الأزمات من أبرز المهارات التى اكتسبها طوال مدة التدريب، وكيفية ترجمة هذا على الواقع العملى فى مساعدة المواطنين، وتحقيق الذات، مشددا على ضرورة الإيمان بالذات، وأن الحلم ليس له عمر معين، وعلى الإنسان أن يحلم طوال عمره ويسعى لتحقيق هذا الحلم، لافتا إلى أن من قاموا بالتدريس لهم أثناء فترة التدريب بالأكاديمية الوطنية للتدريب شخصيات على أعلى مستوى، وأنهم حصلوا العديد من النتائج، التى سيطبقونها فى بلادهم بمجرد عودتهم.

جدير بالذكر أن فكرة البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة قد أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية من مدينة شرم الشيخ، كإحدى توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر 2018، وبدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب فى تنفيذها تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019، حيث إن مصر جزء لا يتجزأ من قارة أفريقيا ويربط بينهم أواصر الأخوة. ويهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الأفريقى من جميع البلاد بالقارة فى برنامج تدريبى واحد باختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام، ومن المستهدف تدريب 10 دفعات بإجمالى 1000 شاب أفريقى، بواقع 100 متدرب لكل دفعة.

ويهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الأفريقى من جميع البلاد بالقارة فى برنامج تدريبى واحد، يجمع الشباب الأفريقى باختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام.

وتم تصميم أساليب التدريب بحيث تكون غير تقليدية تشمل ورش عمل وأنشطة عملية، ونماذج محاكاة، وزيارات ميدانية وغيرها، كما تم تنفيذ برنامج سياحى شامل الجانب الثقافى والاقتصادى والعلمى والرياضى، ويتناول التحديات التى تواجه القارة الإفريقية مع الدارسين، مع إتاحة الفرصة لهم لتقديم أطروحات لتلك التحديات، الأمر الذى سيساهم فى بناء قادة المستقبل من كافة الدول الأفريقية، ويعد البرنامج نواة لخلق لغة حوار واحدة بين شباب القارة، لتصبح الأكاديمية الوطنية للتدريب منصة لتبادل الآراء والرؤى بين الشباب الأفريقي.





















































































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