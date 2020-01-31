شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وفود "مستقبل وطن" تنطلق برحلات من المحافظات لزيارة معرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت وفود حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، من جميع محافظات الجمهورية، وللعام الثانى على التوالى، فى رحلات لزيارة معرض القاهرة الدولى للكتاب فى نسخته الـ51، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية فى القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بالمجان، استجابة لرغبة العديد من شباب المحافظات وغيرهم من أبنائها فى كافة المحافظات للمشاركة.

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فى محافظة مطروح

وتحركت الأتوبيسات من أمام مقر الحزب برعاية أمانة الشباب لحزب مستقبل وطن إلى معرض الكتاب، والإعداد إلى برنامج متميز بداية بزيارة معرض الكتاب للشراء، والتجول داخل المعرض لمدة أربع ساعات، يليها زيارة المنطقة الأثرية بالحسين لمشاهدة أثار مصر العظيمة.

وأعرب شباب المحافظة عن سعادتهم لزيارة هذه المناطق الثقافية المتميزة، كما توجه الشباب بالشكر للحزب على تلبيتهم لمطالبهم.

وأكد أمين الحزب أننا نسعى دائما لدعم المواطن المطروحى، خاصة فئة الشباب، ونعمل دائما على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية له فى ظل مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وفى محافظة بنى سويف

ويغطى الحزب كل نفقات الرحلة التى تشمل الانتقال وتذكرة الدخول للمعرض للكتاب فى دورته الـ51 والذى تنظمه وزارة الثقافة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس تحت شعار "مصر أفريقيا ثقافة التنوع" بعد أن افتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد النائب حسام العمدة، أمين الحزب بالمحافظة، الدور الثقافى والتنويرى لحزب مستقبل وطن والذى يدعم مثل هذه الأنشطة الثقافية والاجتماعية التى تثقل وتنمى مهارات التفكير والإبداع لدى الجميع.

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وفى محافظة البحيرة

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وشاركت أمانة الشباب بقيادة إسلام الطحان أمين الشباب وأمانة الإعلام وبعض أعضاء هيئة المكتب وغيرهم من أبناء المركز بجميع طوائفه، وفوج كبير من كنيسة كوم حمادة فى الزيارة، المتوجهة إلى معرض الدولى للكتاب، معربين عن سعادتهم بتلك الزيارة مطالبين بتكرار مثل تلك الزيارات الثقافية التنويرية.

وقال إبراهيم الفقى، أمين الحزب بالمركز، إن الحزب حريص على المشاركة فى كافة الأنشطة والفاعليات التى من شأنها تكوين فكر الإنسان المصرى، وأكد أن هناك العديد من الرحلات خلال الفترة القادمة والتى تتواكب مع إجازة منتصف العام الدراسي

ومن جانبه، نوه إسلام الطحان، أمين الشباب بأمانة الحزب فى كوم حمادة أن الرحلة ستضم زيارة جميع فعاليات المعرض وزيارات معظم أجنحة الناشرين المصريين والدول الأجنبية المشاركة لكى نساعد أفراد المجتمع فى المدينة على القراءة والتعلم لأن أهم أولويات الحزب وأهدافه مساعدة الإنسان على اكتساب الخبرات والمعلومات المفيدة لكى تصب فى مصلحة البيئة المحيطة به.

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وفى محافظة القليوبية

وشاركت أمانتا والمرأة والشباب بشبرا الخيمة شرق، فى الزيارة، المتوجهة إلى معرض الدولى للكتاب، بتنظيم ثالث رحلة لزيارة المعرض بدورته المنعقدة للفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير 2020 بعنوان "مصر أفريقيا ثقافة التنوع".

ورفع المشاركون لافتة مبادرة حزب مستقبل وطن "أنت عظيمة"، التى أطلقها الحزب برئاسة أشرف رشاد الشريف، وبإشراف أمينة المرآة بالأمانة المركزية، النائبة رشا رمضان، خلال الفترة الماضية، وتأتى فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، من أجل العمل على تحسين أوضاع المرأة المصرية والاهتمام بصحتها خلال الفترة المقبلة.

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وفى محافظة الدقهلية

وشاركت أمانات العلاقات العامة والإعلام والعمل الجماهيرى والمرأة والشباب فى الزيارة، المتوجهة إلى معرض الدولى للكتاب، معربين عن سعادتهم بتلك الزيارة مطالبين بتكرار مثل تلك الزيارات الثقافية التنويرية.

وقال الدكتور أحمد عبية عضو الحزب، إن الحزب حريص على المشاركة فى كافة الأنشطة والفعاليات التى من شأنها تكوين فكر الإنسان المصرى، وقد قام المشاركون بالاستفادة من الندوات التثقيفية بالمعرض، بالإضافة إلى إقبالهم على شراء مجموعة من الكتب والتى تم عرضها بأسعار مناسبة وسيكون هناك العديد من الرحلات خلال الفترة القادمة والتى تتواكب مع إجازة منتصف العام الدراسي.

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وفى محافظة الجيزة

وقال المهندس حسن مبروك، أمين حزب مستقبل وطن بمدينة السادس من أكتوبر، إن القافلة ضمت شباب الحزب من كافة الوحدات الحزبية بالسادس من أكتوبر، مشيراً إلى أن القافلة تم إطلاقها فى إطار توجيهات كل من عادل ناصر أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة والمهندس أحمد قطب الأمين المساعد الذى أكد بدوره على ضرورة مشاركه الشباب وكافه الاعمار فى هذا العرس الثقافى الكبير.

وأكد "مبروك"، أن نشر الوعى والثقافة هدف رئيسى من أهداف الحزب، ومن أجل مشاركة إيجابية نظمنا قافلة كبيرة تضم جميع الأعمار ووفرنا سبل المواصلات المريحة وترتيب اليوم بشكل حضارى، وذلك تحت إشراف المهندس ايهاب الهادى أمين التنظيم بأمانة السادس من أكتوبر وبمشاركة أمناء الوحدات المستشار صبرى حسين أمين وحدة قسم أول أكتوبر وأيمن موسى أمين وحدة حدائق أكتوبر وعلى العمارى أمين وحدة جنوب الأحياء، فضلاً عن أمناء الشباب والعلاقات العامة والعمل الجماهيرى والتعليم والتواصل والمرأة والرياضة والتثقيف.