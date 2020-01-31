نقيب صحفيين الإسكندرية: نتابع إجراءات تسليم جثامين الزملاء ضحايا الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد البدري:

أكد رزق الطرابيشي، نقيب صحفيين الإسكندرية، أن النقابة الفرعية إنهت إجراءات تسليم جثامين الصحفيين، زكية هداية وأحمد المنسي إلى ذويهم، بعدما لقوا مصرعهم اليوم الجمعة، في حادث تصادم بالكيلو 48 بالطريق الصحراوي، وجرى نقلهم إلى مستشفى العامرية العام.

وقال "الطرابيشي" لـ"الخليج 365"، الجمعة، إنه فور ورود معلومات عن وفاة الصحفيين، جرى التواصل مع كل من اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية والدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، واللذين حرصا على توفير كافة سبل الدعم لمساعدة ذوي المتوفين في إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وأضاف نقيب الصحفيين بالإسكندرية، إنه وفقا لمراجعة التحريات الأولية مع الجهات المعنية وقع الحادث نتيجة اصطدام سيارة مسرعة تحمل لوحات رقم "٦٧٤٩ س ج ص" بالسيارة " رقم ٢٥٩٣ رهـ" التي كانت تقل الصحفيين أحمد محمد مصطفى "أحمد المنسي" الصحفي بموقع جريدة المال، وزكية هداية محمد الصحفية بجريدة العالم اليوم، حيث اختلت عجلة القيادة بالسيارة الأولى واصطدمت بالسيارة الثانية من الخلف، ما أسفر عن مصرع الصحفيين وقائد السيارة الأولى.

وتواصلت أسرة الصحفية زكية هداية مع إدارة مستشفى العامرية العام، قبل التوجه إلى مدينة الإسكندرية، لإنهاء إجراءات استلام الجثمان بعد انتهاء أعمال النيابة ومباشرة التحقيق.