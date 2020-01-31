المركز الروسي للمصالحة: الجيش السوري يحبط هجومًا كبيرًا للمسلحين على حماة وحلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن هجوما معاكسا للجيش السوري في محافظة إدلب، أحبط هجوما كبيرا كان يخطط له المسلحون على حماة وحلب وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء يوري بورينكوف -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم
وأضاف البيان أن "هذا يدل على قدرات قتالية كبيرة للإرهابيين، كانت ستستخدم في هجوم على مدن كبيرة مثل حماة وحلب، لولا الهجوم المعاكس للجيش السوري".
وأشار إلى أن الجيش السوري أثناء صده هجمات المسلحين في محافظتي حلب وإدلب، تمكن من اغتنام أو تدمير 11 دبابة و19 مدرعة و62 سيارة مزودة بأسلحة ثقيلة، و4 راجمات للصواريخ و38 مدفعا و4 طائرات مسيرة، وغيرها من المعدات.
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