مشاورات روسية فرنسية بشأن الشرق الأوسط

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف ، اليوم الجمعة ، مع السفير الفرنسي لدى موسكو بيير ليفي التسوية الفلسطينية الإسرائيلية والوضع في سوريا وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى والخليج العربي وفقا لوكالة أنباء

الشرق الأوسط.



وذكرت وزارة الخارجية الروسية ، في بيان ، أن بوجدانوف وليفي تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا الملحة في الشرق الأوسط وأفريقيا ، مع التركيز على آفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية والوضع الحالي

في سوريا وليبيا ومنطقة الصحراء والساحل وجمهورية أفريقيا الوسطى.



وأضاف البيان أنه تم إيلاء اهتمام خاص للوضع في الخليج في سياق المقترحات الروسية ذات الصلة لإنشاء نظام أمن جماعي بهذه المنطقة.



يُذكر أن موسكو اقترحت في وقت سابق إنشاء منظمة للأمن الجماعي في الخليج تدخل في عضويتها روسيا والولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي ودول منطقة الخليج.