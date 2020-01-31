المملكة تقود قاطرة المساعدات الإنسانية الدولية

تتربع المملكة العربية السعودية على عرش المركز الأول عربياً والخامس عالميًا فى مجال تقديم المساعدات الإنسانية، وذلك بحسب ما تم نشره أمس فى منصة التتبع المالى التابعة للأمم المتحدة ( FTS)، حيث بلغت المساعدات السعودية المقدمة مليارًا و281 مليون دولار أمريكى وتمثل ما نسبته 5.5 % من إجمالى المساعدات الإنسانية المدفوعة دوليًا.

تصدرت المملكة المانحين لليمن بمبلغ مليار و216 مليون دولار أمريكى، تمثل ما نسبته 31.3 % من إجمالى المساعدات المقدمة للجمهورية اليمنية خلال عام 2019م.

ورفع المستشار بالديوان الملكى المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة برقيتى تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حصول المملكة، على هذا المركز عالميًا وعربيًا فى مجال تقديم المساعدات الإنسانية.

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.. وتدعم صندوق التضامن الإسلامى بـ9 ملايين دولار

أكد الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين

العام لمنظمة التعاون الإسلامى أهمية صندوق التضامن الإسلامى للمنظمة، وما يقدمه من دعم للمشاريع الإنسانية والإغاثية، مشدداً على أهمية التنوع فى مجالات الدعم، ومساعدة المشاريع على تمويل نفسها مستقبلاً من خلال الأوقاف ومصادر التمويل الذاتى.

وأوضح خلال افتتاحه أمس أعمال الدورة الـ64 للمجلس الدائم للصندوق فى مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، دعم السعودية السخى الذى تمثل بـ9 ملايين دولار نقداً على 3 سنوات، بواقع 3 ملايين دولار سنوياً، مقدماً شكره لخادم الحرمين الشريفين وولى العهد على هذا الدعم المستمر لصندوق التضامن الإسلامى، كما شكر الأمين العام الدول الأعضاء كافة على ما تقدمه من دعم للصندوق.