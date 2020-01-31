المرأة السعودية تحقق العلامة الكاملة فى تقرير البنك الدولي

حقّقت المملكة العربية السعودية قفزة نوعية غير مسبوقة فى تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020» الصادر عن مجموعة البنك الدولى، حيث سجّلت (70.6) درجة من أصل (100) فى مقياس التقرير، كما صنّفت بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجياً والثانية عربياً.

وبناءً على تقرير البنك الدولى جاءت المملكة فى صدارة الدول الأكثر تقدماً حيث تحسّنت فى (6) مؤشرات من أصل (8) يقيسها التقرير، وهى: (التنقّل، مكان العمل، الزواج، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال، والتقاعد)، فيما حافظت على درجتها فى

مؤشر الأصول والممتلكات.

وبحسب نتائج التقرير، حققت المملكة الدرجة الكاملة التى تبلغ (100) فى أربعة مؤشرات، وهى: التنقّل، مكان العمل، ريادة الأعمال، والتقاعد.

ويأتى هذا المنجز نتيجة للإصلاحات التشريعية فى الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، التى تهدف إلى تعزيز دورها فى التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً.

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وشملت الإصلاحات تطوير عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بالمرأة، مثل منح النساء فى سن 21 عاماً فما فوق الحق فى السفر وتسهيل استخراج الوثائق

وتجديدها لكافة أفراد الأسرة، إضافة إلى توحيد سن التقاعد بين الرجل والمرأة ومواءمتها مع نظام العمل، وسنّ القواعد الخاصّة بحماية المرأة من التمييز فى أماكن العمل خصوصاً فى مسائل التوظيف والرواتب.

وأوضح التقرير أن رؤية المملكة 2030 أسهمت فى دعم تنفيذ هذه الإصلاحات، حيث تؤكد الرؤية أهمية دور المرأة فى التوجّه الطموح للدولة، من خلال تضمين مبادرات وأهداف تدعم تمكين المرأة، ومنها رفع نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل من 22% إلى 30%.

مما يُذكر أن تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون» يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولى، ويهدف إلى مقارنة مستوى التمييز فى الأنظمة بين الجنسين فى مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال على مستوى (190) دولة حول العالم.