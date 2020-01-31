بمشاركة مصرية.. انطلاق «سمبوزيوم طويق الدولى للنحت» فى الرياض

اختتمت فى العاصمة السعودية الرياض فعاليات «سمبوزيوم طويق الدولى للنحت» فى نسخته الثانية الذى تنظمه وزارة الثقافة فى الحى الدبلوماسى بالرياض، واستمر من 10 إلى 30 يناير 2020م، بمشاركة 20 فناناً من المملكة والعالم، من بينهم النحّاتان السعوديان عصام جميل وفيصل النعمان، والنحات المصرى ناجى فريد.

تولى الفنانون تنفيذ منحوتات جديدة فى حى السفارات، مستوحاة من جبل طويق الشهير الذى يعد أحد أبرز المعالم الجغرافية فى المملكة برمزيته ودلالته التاريخية، حيث طوّع الفنانون الرخام الأبيض، وصنعوا منه

أعمالاً تُحاكى الرمزية التاريخية لهذا المعلم الحضارى وعبرت عن روحه الأصيلة.

حضر فى المناسبة نحّاتون من مختلف دول العالم، هم: كارول ترنر من أمريكا، وإيزابيل لانغترى من بريطانيا، ونيكولاى كارليخانوف من روسيا، ونيكولاى فليسيق من فرنسا، وهيروشى مياوتشى من اليابان، وأنطونيوس مايرودياس من اليونان، وبيتر بوريسوف من بلغاريا، وعلى جبار من العراق، ومارينو دى بروسبيرو من إيطاليا، وريناتو برونيلو من البرازيل، وخوسيه سانز

من إسبانيا، ورافاييل ألكساندر من ألمانيا، وبيتر موقوسانو من رومانيا، ويانغ ليو من الصين، وبياو وانغ من تايوان، وفاليريان جيكيا من جورجيا، ومحمد بوعزيز من تونس.

ويعتبر «سمبوزيوم طويق الدولى للنحت» فى نسخته الثانية بعد النسخة الأولى التى أقيمت فى مارس الماضى بمشاركة 23 فناناً من المملكة ومختلف دول العالم.

وتهدف الوزارة من تنظيمه إلى تهيئة منصات ثقافية يلتقى خلالها المبدعون فى المملكة بنظرائهم من العالم، إلى جانب إرساء منظومة تمكينية متكاملة تسهم فى ازدهار المشهد الثقافى والفنى فى المملكة، وتدعم الفنانين السعوديين المعاصرين والموهوبين والأفراد والجهات ذات العلاقة فى قطاعات الفنون، لتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوى.