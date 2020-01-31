شركة أمريكية خاصة تطلق قمرًا صناعيًا سريًا

أعلنت شركة Rocket Lab الأمريكية أنها أطلقت الخميس 30 يناير قمرا صناعيا سريا وذلك باستخدام صاروخ Electron.

وجاء في بيان نشرته الشركة على "تويتر" أن القمر الصناعي أطلق من القاعدة الفضائية الخاصة الواقعة بنيوزلندا لصالح إدارة الاستخبارات العسكرية الفضائية. وأضافت أن التعاون مع الإدارة شرف كبير لها.

فيما لم تكشف إدارة الاستخبارات العسكرية الفضائية أية معلومات عن الغاية من إطلاق القمر الصناعي وكلفته.

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وقد أطلقت على البعثة الفضائية تسمية رسمية Birds of a Feather (طلعة واحدة للطيور).

وأفادت وسائل الإعلام بأن وزن قمر التجسس بلغ 17 مترا، قطره 1.2 متر، وزنه عند الإطلاق

12.5 طن، وزن الحمولة المفيدة التي يحملها الصاروخ لا تزيد عن 225 كيلوجراما.

وتزودت المرحلة الأولى للصاروخ بـ9 محركات من تصنيع شركة Rutherford. أما المرحة الثانية فتزودت بمحرك واحد.

يذكر أن شركة Rocket Lab فشلت عام 2017 في إطلاق أول صاروخ لها، ثم نجحت عام 2018 في إطلاق مرآة بقطر متر واحد إلى مدار الأرض و47 قمرا صناعيا صغير الحجم.