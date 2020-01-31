اتفاق ثلاثي على إجراءات التعامل مع الجفاف أثناء تعبئة سد النهضة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية التوصل إلى اتفاق بشأن جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل، وقالت الوزارة في بيان إنه جرى التوصل لاتفاق بعد جولات من المفاوضات المضنية والشاقة بين وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا، برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي.

وأشار البيان إلى آخر جولة من المفاوضات التي عقدت بواشنطن على مدار 4 أيام كاملة من الشهر الجاري. وأوضح البيان أنه صدر بيان مشترك عن الدول الثلاث يشير لتوصل الوزراء إلى اتفاق حول جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل، والألية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء.

كما توصل الوزراء إلى اتفاق أيضا، بشأن الألية التي تتضمن الإجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل، وحسب البيان، اتفق الوزراء على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى

اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية،

وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلاً عن تناول موضوعات أمان السد وإتمام الدراسات الخاصة بالأثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة.

وكشف البيان عن اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث بواشنطن فبراير المقبل، من أجل إقرار الصيغة النهائية للاتفاق تمهيدا لتوقيعه بنهاية الشهر المقبل.

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وأشار البيان إلى أن الجانب الأمريكي "أعد وثيقة اتفاق حول هذه الموضوعات الثلاثة المشار إليها عاليه، وقد قامت مصر فقط بتوقيعها في نهاية الجلسة".

وأعربت مصر عن تقديرها وتثمينها للدور الأمريكي والاهتمام الكبير الذى أولاه الرئيس دونالد ترمب من أجل التوصل إلى

اتفاق شامل وعادل ومتوازن.

وقال البيان إن الاتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث حول هذا الموضوع الحيوي الذى يؤثر على المنطقة برمتها وبالأخص الشعب المصري الذى يمثل نهر النيل بالنسبة له شريان الحياة.

كما أعربت عن تقديرها "للجهد الدؤوب والمقدر" الذى بذله وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وفريقه المعاون في إدارة جولات التفاوض وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، وكذلك رئيس البنك الدولي مالباس وفريقه المعاون.