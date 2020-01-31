عاجل-إزالة أعلام بريطانيا من مؤسسات الاتحاد الأوروبي

بدأت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في إزالة أعلام بريطانيا قبل ساعات من "بريكست"، وتم إنزال العلم البريطانيي من مبنى الاتحاد الأوروبي في بروكسل

ماكرون: بريكست "مؤشر انذار تاريخي"

وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل بضع ساعات من بريكست أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يشكل "صدمة" و "مؤشر إنذار تاريخي" لـ "أوروبا بأسرها"، وقال "هذا الخروج صدمة. إنه مؤشر إنذار تاريخي ستتردد أصداؤه في كل بلد من بلداننا، وفي كل أوروبا ويدفعنا إلى التفكير"، وتابع إن "بريكست بات ممكنا لأننا جعلنا أوروبا في كثير من الأحيان كبش فداء لصعوباتنا الخاصة، ولأننا لم نعمل على تغيير أوروبا بما فيه الكفاية، أكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى أوروبا بمواجهة الصين أو الولايات المتحدة للدفاع عن مصالحنا".

ودعا ماكرون إلى أن تكون أوروبا "أكثر سيادة، وأكثر ديموقراطية، أقرب إلى المواطنين، وبالتالي أيضًا أكثر بساطة في حياتها اليومية" من أجل "إعادة بناء مشروع أوروبي أكثر وضوحا"، وأضاف "إنه يوم حزين، دعونا لا نخفيه" لكنه يجب "أن يدفعنا إلى المضي قدمًا بشكل مختلف". وبعد 3 أعوام من الانقسامات، ستصبح المملكة المتحدة بعد ساعات أول دولة تغادر الاتحاد الأوروبي، لتبدأ كتابة صفحة جديدة من تاريخها.