نجاة قيادي بـ«الانتقالي» من محاولة اغتيال في الضالع

بسام عبدالسلام (عدن) نجا قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي من محاولة اغتيال نفذها مسلحون مجهولون عقب استهداف سيارة كان يستقلها في أحد شوارع محافظة الضالع. وأفاد مصدر محلي «الاتحاد» بأن مسلحين ملثمين أطلقوا وابلاً من الرصاص على سيارة القيادي في المجلس الانتقالي بمحافظة الضالع عبدالواسع العيشور لحظة مرورها بطريق عام في مدينة الضالع ما أسفر عن إصابة اثنين من مرافقيه، موضحاً أن المهاجمين تمكنوا من الفرار إلى جهة مجهولة في حين جرى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وأشار المصدر إلى أن القيادي نجا من الهجوم المسلح في حين باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لأجل تعقب العناصر المنفذة للعملية، موضحاً أن السلطات الأمنية توعدت بالتصدي لأية محاولة تخريبية تنفذها عناصر إجرامية تهدف إلى نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في محافظة الضالع المحررة.

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