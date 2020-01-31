الجيش اليمني يقتل ويأسر 23 انقلابياً في «نهم»

عقيل الحلالي (صنعاء)

أعلن الجيش اليمني، مساء أمس، مقتل 16 من عناصر الميليشيات الحوثية في استدارج للميليشيات بمنطقة صلب الجبلية شرق نهم. وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان أرسل لـ«الاتحاد»، أن مقاتلي الجيش «استدرجوا مجموعة من عناصر الميليشيات إلى كمين محكم في جبهة صلب، صباح الجمعة»، مؤكداً أن الكمين أسفر عن «مصرع 16 من عناصر الميليشيات الحوثية، بينهم قائد المجموعة المدعو أبو الزهراء»، بالإضافة إلى أسر 7 آخرين من ميليشيا الحوثي. وأضاف البيان أن قوات الجيش قصفت بالمدفعية الثقيلة تعزيزات لميليشيات الحوثي في منطقة الجمايم جنوب صلب، ما أسفر عن تدمير مركبتين عسكريتين ومقتل جميع المسلحين الحوثيين الذين كانوا على متنهما.

وشن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، أمس الجمعة، غارات عنيفة على مواقع وتحركات لميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية نهم. وذكرت مصادر ميدانية في نهم لـ«الاتحاد» أن مقاتلات التحالف العربي شنت في وقت مبكّر الجمعة أكثر من 17 غارة جوية على مواقع وتعزيزات للميليشيات الحوثية في مديرية نهم التي تبعد 50 كيلومتراً عن شمال شرق العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الميليشيات منذ سبتمبر 2014.

وأوضحت المصادر أن الطيران العربي جدد مساء الجمعة غارات على مواقع الحوثيين في نهم وقصف ثلاثة أهداف على الأقل، ودمر بثلاث غارات أخرى أهدافاً تابعة للميليشيات الانقلابية في مديريتي أرحب وبني مطر شمال وجنوب غرب صنعاء.

وأوقعت الضربات الجوية للتحالف قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات التي تكبدت خصوصاً خسائر كبيرة، بشرية ومادية، في القصف على نهم الذي يشير إلى انكسار تقدم الحوثيين، ويساند تقدم القوات الحكومية لاستعادة المواقع التي خسرتها مؤخراً في هذه المديرية.

وإلى الشرق من نهم، نفذت مقاتلات التحالف العربي، الجمعة، ثلاث غارات على أهداف تابعة لميليشيات الحوثي في شمال مديرية مجزر التابعة لمحافظة مأرب (شرق). كما شنت المقاتلات العربية غارتين على موقعين لميليشيات الحوثي في مديرية المتون التابعة لمحافظة الجوف المجاورة (شمال شرق)، حيث تجددت المعارك على الأرض بين الميليشيات وقوات الجيش اليمني في عدة جبهات.

وأفاد مصدر عسكري حكومي في الجوف، صباح الجمعة، باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي في مديريات الغيل والمتون والمصلوب (جنوب غرب المحافظة)، وفي منطقة العقبة التابعة لمديرية خب والشعف، ولا تبعد كثيراً عن مدينة الحزم، مركز المحافظة.

وكان الجيش اليمني أعلن، ليل الخميس الجمعة، استعادة أربعة مواقع من ميليشيات الحوثي في منطقة العقبة بعد مواجهات عنيفة تخللها قصف جوي من التحالف العربي، أسفر عن تدمير آليات عسكرية للحوثيين ومقتل وإصابة العديد منهم.

وذكر بيان الجيش اليمني أن مسلحين حوثيين قتلوا أيضاً بمواجهات مع قواته في جبال الساقية بمديرية الغيل، وفي منطقتي الغرفة وسداح بمديرية المصلوب، فيما أكدت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي قصفت بالمدفعية وصواريخ الكاتيوشا، ليل الخميس، مركز مديرية الخلق (جنوب الجوف) ومدينة الحزم القريبة، ما أدى لإثارة الرعب والهلع في أوساط الأهالي، لاسيما الأطفال والنساء.

وقال مدير مكتب الإعلام بمحافظة الجوف، يحيى قمع، في تغريدة على تويتر، أمس الجمعة، إن أجهزة الأمن في المحافظة ضبطت «خلية تتكون من 62 شخصاً، تابعة للميليشيات الحوثية، مهمتها صناعة الفوضى داخل مدينة الحزم عاصمة المحافظة».

وفي سياق متصل، أقر اجتماع لقبيلة مراد المشهورة في محافظة مأرب، عقد مساء الخميس، الاتفاق على «مواجهة الميليشيات الحوثية وتحرير كل شبر من الوطن»، مؤكداً أن مأرب «عصية» على الحوثيين «كما كانت في السابق وأشد». ودعت قبيلة مراد إلى اجتماع عام لجميع أبناء محافظة مأرب لبحث تداعيات التحركات العسكرية الأخيرة لميليشيات الحوثي ومحاولة تقدمها من نهم إلى مأرب، وشددت على ضرورة «وحدة الصف لردع الميليشيات»، مثمنة في الوقت ذاته «الدور الذي تقدمه دول التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها مع اليمن وشرعيته الدستورية ووحدة أراضيه».